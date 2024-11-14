الرياضة - 11:25 - بقيمة 3.1 مليار جنيه.. أرباح بنك قناة السويس تنمو بنسبة 130% نهاية سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 محققاً نسبة نمو قدرها 130%، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 68% ليصل إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 2.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 43% ليصل الي 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 103 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 46% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 73.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

محفظة القروض في بنك قناة السويس تنمو بنسبة 52%

وأعلن «المغربي» عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 52% لتصل إلى 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة 33.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 50% لتصل إلى 46.4 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 30.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2023.

وجاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

محفظة التجزئة المصرفية فب بنك قناة السويس ترتفع إلى 4.9 مليار جنيه

وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت بنسبة 39%، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 3.5 مليار جنية بنهاية عام 2023.

بنك قناة السويس ينجح في رفع رأسماله المرخص به إلى 10 مليارات جنيه

وأضاف: بنك قناة السويس حقق عددًا من الإنجازات الملموسة خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به في البورصة المصرية ليصبح 10 مليار جنيه، بما يُساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويؤهله للنمو والتوسع، ويُعزز من قدرته في دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

وفي ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تم إنشاء إدارة التحول الرقمي، كما تم تطوير استراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات كافة فئات العملاء.

كما تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولي (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها في بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع في بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

هذا وقد أطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد بأسعار عائد تنافسية، تهدف هذه المنتجات والخدمات الجديدة إلى تمكين العملاء من استثمار مدخراتهم.

ويحرص بنك قناة السويس على تعزيز دوره في الاستدامة وذلك من خلال توفير مجموعة شاملة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار في المبادرات المُستدامة.

وفي خطوة هامة لتعزيز منتجات البنك الإسلامية ودعم فرع الدقي للمعاملات الإسلامية، أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، كما تم تشكيل لجنة فتوى شرعية تضم خبراء مُختصين للإشراف على تكون تلك المنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُلبي احتياجات وتفضيلات عملاء الخدمات الصيرفة الإسلامية.

وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لنشر الشمول المالي، قام بتكثيف تواجده في المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة تشمل «شبين الكوم "المنوفية" - الزقازيق "الشرقية" - العلمين الجديدة»، وصلت شبكة فروع البنك إلى 53 فرع حتى تاريخه لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء.

كما استمر البنك في تدشين ماكينات صراف آلي بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات بما يُساهم في تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى المُساهمة في نشر الشمول المالي وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

وقام بنك قناة السويس بتعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال زيادة المشاركة في المبادرات التنموية في مختلف المجالات، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره جزء لا يتجزأ من نجاح البنك.

وانعكس ذلك على حصول بنك قناة السويس على عدد من التكريمات والجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها إدراجه للمرة الرابعة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مُدرجة بالبورصة في مصر لعام 2024، وللمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الفاينناشيال تايمز للشركات الأسرع نموًا في إفريقيا لعام 2024، والحصول على جائزة «النجم الصاعد» من مجلة يوروموني خلال عام 2024، ذلك بالإضافة إلى حصوله على جائزة «أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر لعام 2024 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على إمكانات البنك على التوسع النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترات القادمة.