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قائمة سرية محلية تضم 5 لاعبين على رادار الأهلي - أخبار كلمتك

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قائمة سرية محلية تضم 5 لاعبين على رادار الأهلي - أخبار كلمتك

قائمة سرية محلية تضم 5 لاعبين على رادار الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً -  الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن هناك قائمة محلية سرية تضم خمس لاعبين من الدوري المصري (ليس بينهم مهاجم) تبقي تحت منظار مارسيل كولر المدير الفني للفريق وياسين ميكاري محلل الأداء داخل النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أبرزهم لتدعيم صفوف الفريق.

وقال مصدر إن هناك لاعبين مميزين في الدوري المصري نضعهم تحت المنظار من أجل متابعة مستواهم ومدى ثباته بهدف التعاقد مع أحدهم لتدعيم الصفوف، ولكن حتى هذه اللحظات لا يوجد أي مفاوضات أو تحركات رسمية. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها استغلالا لفترة التوقف الحالية للدوري. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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