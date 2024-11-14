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الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:09 - عيار 21 يعود.. تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:09 - عيار 21 يعود.. تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:09 - عيار 21 يعود.. تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أسعار الذهب اليوم عيار 21.. تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بـ منتصف التعاملات استقراراً ملحوظ في الأسعار، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3605 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الذهب اليوم عيار 21 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس، وسجل نحو 4120 جنيها للبيع، و 4097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وحقق سعر الذهب عيار 22 استقراراً اليوم الخميس، وبلغ نحو 3776.75 جنيه للبيع، و 3755.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 3605 جنيهات للبيع، و 3585 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 3090 جنيها للبيع، و 3072.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 2403.25 جنيه للبيع، و 2390 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

شهد سعر الذهب عيار 12 استقراراً اليوم الخميس، وسجل نحو 2060 جنيها للبيع، و 2048.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

كما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس نحو 1545 جنيها للبيع، و1536.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 28840 جنيهًا للبيع، و 28680 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وأصبح سعر أونصة الذهب اليوم الخميس بقيمة 2558.71 دولار للبيع، و 2558.44 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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