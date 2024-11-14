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موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - دوري الأمم الأوروبية، يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا، مساء اليوم الخميس، على ملعب "بودوان" ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا


تنطلق مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا


تذاع بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beiIN SPORTS HD1.

ويتصدر منتخب إيطاليا مجموعته التي تضم منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسرائيل، وهي المجموعة الثانية في المستوى الأول.

وتملك إيطاليا 10 نقاط، وتكفيها نقطة لحسم التأهل للدور المقبل، أما منتخب بلجيكا لديه 4 نقاط في المركز الثالث.

وعلى صعيد آخر حسم تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، موقفه من العودة إلى منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

 

موقف كورتوا من العودة إلى منتخب بلجيكا 

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أخبر تيبو كورتوا منتخب بلجيكا أنه لا يزال يرفض العودة للعب في ظل وجود دومينيكو تيديسكو كمدير فني.

وكشفت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيتر ويليمز سافر إلى مدريد،  لمقابلة كورتوا في محاولة لاختبار إمكانية عودته للعب مع المنتخب.

لكن حارس المرمى أكد مرة أخرى أنه لا ينوي العودة إلى منتخب بلجيكا في ظل استمرار تيديسكو على مقعد المدير الفني.

 

سبب غضب كورتوا 

وكان كورتوا غير راض عن تجاهل منحه شارة القيادة بعد انسحاب كيفين دي بروين من المنتخب بسبب إصابة، حيث اختار تيديسكو منحها إلى روميلو لوكاكو.

وأعلن كورتوا، البالغ 32 عاما، في أغسطس أنه لن يكون متاحا للانضمام إلى بلجيكا عقب استبعاده من تشكيلة تيديسكو ليورو 2024.

وقد غاب كورتوا عن معظم موسم 2023-24 بسبب إصابتين في الركبة، لكنه أثبت لياقته البدنية قبل البطولة بعودته إلى تشكيلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفوز على بوروسيا دورتموند.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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