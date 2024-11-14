الرياضة - 10:03 - في غياب صلاح.. منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر والعميد يختبر العناصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مباراتين في ختام تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام على الأراضي المغربية، حيث يخوض الفراعنة مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة، وذلك أمام كل من الرأس الأخضر وبوتسوانا.

ويخوض منتخب مصر المباراة القادمة أمام نظيره الرأس الأخضر خارج الديار مساء غد الجمعة، الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة من التصفيات، ثم يختتم المنتخب الوطني مشوار التصفيات عندما يستضيف نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

منتخب مصر يضمن بطاقة كأس أمم إفريقيا 2025

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة العميد حسام حسن، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها في تصفيات كأس الأمم حتى الآن، بتسجيل 10 أهداف وبشباك نظيفة حتى الآن، ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة، قبل الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

العميد يبحث عن عناصر جديدة في غياب صلاح

وعقب ضمان التأهل، قرر العميد حسام حسن خوض مباراتين الرأس الأخضر وبوتسوانا، بأسماء جديدة وإراحة العديد من الاسماء الأساسية في المنتخب الوطني وعلى رأسهم الثنائي العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمتوهج في الملاعب الأوروبية والألمانية عمر مرموش، بينما قرر العميد إستدعاء محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري.

واستقر العميد على ضم العديد من الأسماء التي ظهرت بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة رفقة أنديتهم، وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر، الذي ظهر بشكل مميز للغاية رفقة النادي الأهلي في بطولة السوبر المصري وأيضًا في مباراتي الدوري الممتاز هذا الموسم.

كما ظهر اللاعب محمود صابر نجم خط وسط فريق سموحة وذلك عقب التألق الكبير للاعب في أولمبياد باريس رفقة ميكالي وأيضًا ظهوره بشكل جيد رفقة الموج الأزرق في مباراتي الدوري الممتاز، حيث سجل هدفًا رائعًا أمام حرس الحدود في الجولة الأولى وقدم مردودًا فنيًا جيدًا أمام الزمالك في الجولة الثانية رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة.

كما ظهر اللاعب حسام عبد المجيد قلب دفاع الزمالك في قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا، حيث يقدم «ماتيب» كما يطلق عليه، مستووى فني رائع في الفترة الأخيرة رفقة أبناء ميت عقبة، الأمر الذي دفع حسام حسن وجهازه الفني لمنح فرصة للاعب للظهور رفقة المنتخب الأول.

قائمة منتخب مصر لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا بتصفيات إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي

في حراس المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - محمد شحاتة - محمود صابر - مروان عطية - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - محمود عبد الحفيظ زلاكا - إبراهيم عادل.

في خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - أسامة فيصل.