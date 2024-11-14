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الرياضة - 10:03 - «توراجي».. عاصفة استوائية تغلق المدارس والشركات في هونج كونج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:03 - «توراجي».. عاصفة استوائية تغلق المدارس والشركات في هونج كونج - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:03 - «توراجي».. عاصفة استوائية تغلق المدارس والشركات في هونج كونج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أغلقت المدارس والعديد من الشركات والمصالح أبوابها في هونج كونج، اليوم الخميس، مع اقتراب وصول العاصفة الاستوائية «توراجي» وإصدار السلطات تحذيرا منها.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن سوق الأوراق المالية بالمدينة لم يغلق أبوابه وأن عمليات التداول مستمرة.. مشيرة إلى أن الرحلات الجوية أيضا تسير بشكل طبيعي حتى الآن وفقا لما أعلنته سلطات المطار بالمدينة.

ويعد "توراجي" واحدا من بين أربع عواصف قوية تشكلت في نفس الوقت في شمال المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي خلال الشهر الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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