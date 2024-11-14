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الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:03 - سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:03 - سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:03 - سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب بشكل حاد داخل محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، تزامنا مع تراجع سعر الذهب العالمي على شاشات البورصة، إذ وصل سعر أوقية الذهب إلى 2558.71 دولار للبيع، و 2558.44 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم الخميس، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14 نوفمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4120 جنيها 4097.25 جنيه
عيار 22 3776.75 جنيه 3755.75 جنيه
عيار 21 3605 جنيها 3585 جنيها
عيار 18 3090 جنيها 3072.75 جنيه
عيار 14 2403.25 جنيه 2390 جنيها
عيار 12 2060 جنيها 2048.5 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4120 جنيها للبيع، و 4097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من التراجع داخل محلات الصاغة عند 3776.75 جنيه للبيع، و 3755.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3605 جنيهًا للبيع، و 3585 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في السوق المحلي حالة من التراجع عند 3090 جنيها للبيع، و 3072.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2403.25 جنيه للبيع، و 2390 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر انخفاضا عند 2060 جنيها للبيع، و 2048.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1545 جنيها للبيع، و 1536.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 28840 جنيهًا للبيع، و 28680 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2558.71 دولار للبيع، و 2558.44 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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