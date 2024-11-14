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الرياضة - 10:03 - غداً.. صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:03 - غداً.. صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:03 - غداً.. صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - معاش تكافل وكرامة 2024.. قررت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 لـ الأسر الأكثر احتياجاً في الدولة غداً الجمعة 15 نوفمبر 2024.

معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين، الذي يبلغ عددهم 5.2 مليون أسرة اعتباراً من يوم 15 نوفمبر 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية شهر نوفمبر.

معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2024

وأوضحت وزارة التضامن أن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، تكون كالآتي «فروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري».

معاش «تكافل وكرامة»

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

ويستطيع المواطنون، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الضغط على هذا الرابط.

معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار خدمة «استعلم عن نتيجتك».

3 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة.

4 - تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف.

6 - الضغط على استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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