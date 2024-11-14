الرياضة - 10:03 - حدث وأنت نائم| ضحايا حادث طريق المطرية المفجع.. ومحاكمة اللاعب علي غزال بقضايا النصب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها تحرير نادي الزمالك محضرا جديدا ضد محمود كهرباء بقسم شرطة العجوزة، وحادث طريق المطرية، ومحاكمة «على غزال» في قضايا النصب، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.

حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 شخصًا

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد الجديد الذي وقع بين أتوبيس عمال بالمنطقة الاستثماري مع سيارة نقل و أخرى أجرة، إلى 13 جثة و 22 مصابين حتى الآن، وفق ما أكدته محافظة الدقهلية في بيان لبها.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وأودعت سيارات الإسعاف جثث الضحايا، والذي ارتفع أعداهم إلى 13 حالة في مستشفيات الزهور، والنصر، و 30 يونيو ببورسعيد، فينما جرى نقل 12 من المصابين في الحادث إلى مستشفى المطرية و 3 آخرين بمستشفى المنزلة، و 7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد.

وحصلت كلمتك على أسماء الضحايا وهم:( مها رمضان الحسيني ـ 35 سنة ـ رضا إبراهيم الشاعر 30 سنة عبد الرحمن الدهراوي 18 سنة محمود السيد سرحان 18 سنة ـ رضا محمد مرزوق 40 سنة مريم سليمان الديب 18 سنه أميرة محمد الداودي 30 سنه عطيات محمد الفقي 40 سنة عزيزه محمد محمد35 سنة محمد السيد السيد وهبة شيماء السيد سرحان ـ 19 سنة وحنان شلبي البرلس).

شهد طريق المطرية بورسعيد، حادثا مروعا، نتج عنه مصرع وإصابة 15 مواطنا، إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق المطرية - بورسعيد، ووجود جثث ومصابين.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج اللازم، فيما أودعت الجثث داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب

حددت محكمة القاهرة المختصة، جلسة 15 يناير المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة لاعب منتخب مصر السابق ووادي دجلة علي غزال»، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وأكد معتز نورالدين محامي اللاعب على غزال أنه تم صرف موكله من سراي النيابة في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، بعد التحقيق معه و استبعاده من كافة القضايا التي تضمنت أسماء مشابهة لاسمه الشائع «علي أحمد» وذلك بفضل الفحص السريع والدقيق من قبل النيابة العامة.

وتصدر اسم اللاعب علي غزال نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم محركات البحث جوجل و منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك و تويتر» بعد اتهامه بالنصب على بعض اللاعبين في ملايين بحجه استثمار تلك الأموال والتربح.

بعد انتشار فيديو «نسب الأطفال».. ضبط «طبيبة التحاليل» المزيفة بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها في مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب، وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية، معمل تحاليل بدون ترخيص، واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الزمالك يحرر محضرا جديدا ضد محمود كهرباء بقسم شرطة العجوزة

حرر نادي الزمالك، محضرًا ضد محمود عبد المنعم " كهربا"، لاعب النادي الأهلي، بقسم شرطة العجوزة، لاتهامه بالامتناع عن دفع قسطين من الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوقيعه لناديين في وقت واحد، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

إخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده بورود بلاغًا للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاده بتحرير إدارة نادي الزمالك محضرا ضد لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا".

وكشف البلاغ المحرر بقسم شرطة العجوزة تضرر نادي الزمالك من "كهربا" لتأخره في دفع قسطين من الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتبين ان المبلغ المستحق يبلغ حوالي 2 مليون و476 و389 دولارا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.