الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح النائب الجمهوري «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
يذكرأن، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح «تولسى جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية.
كما قرر ترامب ترشيح السناتور «ماركو روبيو» لمنصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
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