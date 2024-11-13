الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ترشيح «تولسى جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
كما قرر ترامب ترشيح السناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
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