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الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ترشيح «تولسى جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

كما قرر ترامب ترشيح السناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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