بعثة الزمالك تصل ليبيا استعدادا لمواجهة النصر الليبي وديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

وأعلن النصر الليبي، قيام عبد الرحمن زيد رئيس النادي بشراء تذاكر مباراة الزمالك الودية، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، في مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب الفريق النصراوي السابق.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي النصر الليبي أن رئيس النادي عبدالرحمن زيد قام بشراء تذاكر مباراة اعتزال خالد حسين أمام الزمالك دعمًا للجماهير النصراوية للاستمتاع بهذا اليوم التاريخي.

وأضافت نادي النصر الليبي: “التذاكر مجانية، ولكن لابد من الحصول عليها من المكان المخصص للدخول إلى ملعب المباراة".

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشرء جميع تذاكر مباراة الزمالك، كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

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