غدًا، افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 في الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - اختتم منتخب شباب مصر مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للقاء نظيره المغرب غدًا الخميس.

موعد المباراة الأولى

تنطلق المباراة الأولى للمنتخب الوطني، في الساعة الثامنة مساءً، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى الجولة الافتتاحية لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، ويسبق هذا اللقاء مواجهة أخرى بين الشقيقين ليبيا وتونس الساعة الخامسة مساء غدًا، وتشهد البطولة افتتاحًا تم التجهيز له بين اللجنة المنظمة والاتحادين المصري وشمال أفريقيا للظهور بشكل لائق.

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

أبرز ملاح التدريب

وشهد التدريب قوة وحماس وإصرار من أحفاد الفراعنة الذين يتطلعون لتحقيق نتيجة طيبة فى مستهل مشوارهم بالتصفيات الإفريقية، ميكالى المدرب البرازيلى القدير عقد جلسات تحفيزية مكثفة مع أحفاد الفراعنة على هامش محاضراته الفنية وطالبهم بالتركيز والالتزام الكامل بتعليماته.

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

مواجهة صعبة بين الفريقين

وتعد مباراة منتخب مصر والمغرب واحدة من المواجهات الصعبة فى ظل التنافس المتبادل بين الدولتين على زعامة الكرة الإفريقية سواء فى المنتخبات الكبار أو الشباب والناشئين، وقد شهدت المواجهات الأخيرة تفوقا مغربيا فى المواجهات المباشرة بالبطولات المختلفة ولذلك فالكثيرون يعتبرون لقاءات مصر والمغرب بمثابة قمم كروية فى المواجهات الإفريقية العربية بما فيها لقاءات الأندية فى البلدين الشقيقين.

جانب من الاستعدادات النهائية،كلمتك

وعقد ميكالى المدرب البرازيلى جلسات تحفيزية مكثفة مع أحفاد الفراعنة على هامش محاضراته الفنية وطالبهم بالتركيز والالتزام الكامل بتعليماته خاصة وأن المواجهة تأتي فى مستهل مهمته الجديدة التى بدأت بتوليه القيادة الفنية منذ شهر فقط، لبدء تكوين وصناعة جيل شبابي أوليمبي يكون نواة حقيقية عندما يكتمل نضجه ليلحق بالعناصر الواعدة التى قدمها لمصر خلال تجربته الأولمبية السابقة التى أثمرت عن تحقيق المركز الرابع فى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ وهو الإنجاز الذى غاب عن مصر ٦٠ عاما.

إضافة إلى تواجد ٧ لاعبين فى صفوف المنتخب الأول وهم: حسام عبد المجيد وأحمد عيد واحمد كوكا وإبراهيم عادل ومحمود صابر ومحمد شحاته واسامة فيصل المتواجدين حاليا فى صفوف المنتخب الأول بقيادة العميد حسام حسن وسبق تواجد الحارس حمزه علاء بينهم فى أول معسكرات المنتخب الأول عقب انتهاء الأولمبياد.

ورغم حالة الحماس والتحفيز التى يعيشها شباب الفراعنة منذ ولاية ميكالى الجديدة إلا أن هناك ظروف استثنائية تقام فيها مواجهة اليوم أبرزها ضيق فترة الإعداد التى خاضها اللاعبون تحت قيادة ميكالى والتى لم تتجاوز ١٥ يوما عمل وتدريبات تخللها مباراتان وديتان مع تنزانيا، تعادل فيها شباب مصر سلبيا فى القاهرة وفازوا بثلاثية نظيفة فى التجربة الثانية بالإسماعيلية.

فى المقابل يستعد منتخب شباب المغرب بشكل منتظم للتصفيات منذ عامين تخللها عشرات المباريات الودية آخرها اللعب وديا مع مدارس عالمية للمثال لا الحصر: أمريكا وانجلترا وفرنسا، كما أن صفوف المغرب بها نحو ١٠ لاعبين محترفين بينما الفراعنة بينهم ثلاثة محترفين فقط هم: سليم طلب اللاعب الموهوب الذى يلعب فى هيرتا برلين وعمر خضر فى استون فيلا وعمرو خالد بيبو المحترف فى آراو بدورى التحدي فى سويسرا، وبشكل عام ومع الفارق الزمنى فى فترات الإعداد وكمية التجارب الودية لدى الفريقين إلا أن ميكالى يراهن على ذكاء وروح اللاعب المصري فى تنفيذ أبجديات منهجه التدريبي أملا فى تحقيق طموحات المصريين فى التصفيات التى فرضتها الظروف عليه فى مستهل مهمته.

قوة تدريبات تنزانيا

وقد شهدت التدريبات وتجربتا تنزانيا شكلا جماليا وفنيا يبعث التفاؤل فى أبناء هذا الجيل ومن الأسماء التى ظهرت بشكل جيد الحارس عبد المنعم تامر وبوستنجي ومعتز محمد واحمد عابدين ومحمود لبيب فى الصفوف الدفاعية وكاباكا ومحمد السيد وسليم طلب وعبد الرحمن فارس فى خط الوسط وعمرو بيبو وخضر وزعلوك وعمورى فى الهجوم.



ولاقي شباب مصر اهتماما كبيرا من القيادات الرياضية على رأسهم د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حضر ودية تنزانيا الثانية رفقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة واللواء مشهور عضو مجلس الادارة، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذى زار معسكر المنتخب أكثر من مرة وهناك دعم ومساندة كبيرة من محافظ وجماهير الإسماعيلية لكتيبة احفاد الفراعنة وقال د.محمد شيحه مدير البطولة أن اعداد مقبولة من الجماهير ساحضر المباراة فى إطار خطة التنظيم المتفق عليها مع الجهات المسئولة.

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