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موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، والتي تقام بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره المغربي غدا الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الإفتتاحية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة

وتنطلق صافرة مباراة شباب مصر أمام المغرب في تمام الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

 

مواعيد مباريات منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا

مصر ضد المغرب - الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر 

مصر ضد الجزائر - الثامنة مساء الأحد 17 نوفمبر

مصر ضد ليبيا - الثامنة مساء الأربعاء 20 نوفمبر 

مصر ضد تونس - السادسة مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 

مواعيد مباريات منتخب الشباب، كلمتك
مواعيد مباريات منتخب الشباب، كلمتك

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

ويختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

 

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلي ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود. هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود. صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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