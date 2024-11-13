بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - اقترب نادي روما الإيطالي، من إعلان التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق، خلال الفترة المتبقية من الموسم، بحسب تقرير صحفي إيطالي، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن نادي روما، يوم الأحد الماضي، إقالة مدربه الكرواتي إيفان يوريتش، بعد الخسارة أمام الضيف بولونيا 3-2 ضمن المرحلة 12 من الدوري الإيطالي.

مدرب روما الجديد

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن روما اقترب من تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري كمدرب جديد لفريق الذئاب.

وأضافت أنه تم التوصل لاتفاق شفهي بين الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد في لندن مع مالكي روما.

من المقرر أن يعود رانييري من التقاعد لمساعدة روما، حيث يمر الفريق بفترة صعبة، إذ يحتل المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

جدير بالذكر، أن رانييري صاحب أبرز معجزة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العصر الحديث، عندما قاد ليستر سيتي لتحقيق لقب البريميرليج عام 2016.

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