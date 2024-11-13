وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ختام فعاليات المرحلة النهائية لمهرجان الهجن، الذي أقيم بمحافظة شمال سيناء وسط حضور جماهيري كبير.

شهد المهرجان مجموعة من السباقات، حيث تنافست أجود أنواع الإبل من محافظات مصر المختلفة، بما في ذلك شمال سيناء، السويس، بورسعيد، والإسكندرية.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يختتمان المرحلة النهائية لمهرجان الهجن

وتخللت الفعالية عروض ثقافية وفنية قدمت لمحة عن التراث البدوي العريق، ما أضفى أجواء مميزة على الاحتفالات.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يختتمان المرحلة النهائية لمهرجان الهجن

كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولي من مختلف الفئات في ختام السباقات، حيث تسلموا جوائز مالية وميداليات تقديرية، كما تم توزيع شهادات تكريم على المشاركين تقديرًا لجهودهم في إنجاح المهرجان، إلى جانب تكريم شخصيات بارزة ساهمت في دعم الفعالية وتنظيمها.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يختتمان المرحلة النهائية لمهرجان الهجن

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بنجاح المهرجان، مشيدًا بالتنظيم المحترف والمشاركة الكبيرة. وأكد أن مهرجان الهجن يمثل فرصة للحفاظ على التراث العربي الأصيل، بالإضافة إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة لدعم التنمية والسياحة الرياضية في مصر.

وقال الوزير: “مهرجان الهجن يعكس التزامنا بدعم الرياضات التراثية وتطويرها، بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتشجيع السياحة الثقافية والرياضية، خصوصًا في المناطق ذات الطابع المميز مثل شمال سيناء.”

من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور أن المهرجان يعزز مكانة شمال سيناء كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي لهذه الأحداث في جذب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محفظ شمال سيناء ختام فعاليات النسخة الثالثة من بطولة كأس الجمهورية الجديدة لكرة القدم الخماسية، التي أُقيمت بمركز شباب المساعيد.

وشارك في البطولة 32 فريقًا من مختلف مدن وقرى المحافظة، بإجمالي 320 لاعبًا من أبناء شمال سيناء، حيث جاءت المنافسات تحت شعار تعزيز روح الانتماء والتآخي بين الشباب.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

من جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الحفل الختامي، أن هذه البطولة تأتي في إطار دعم الدولة للشباب في مختلف المحافظات، ولا سيما في المناطق الحدودية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية التي تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

كما أوضح محافظ شمال سيناء أن هذه البطولة تعكس التزام المحافظة بتطوير قطاع الشباب والرياضة، وتأتي ضمن خطط الحكومة لدعم النشاط الرياضي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب، وأضاف أن مثل هذه الأنشطة تسهم في بناء جسر تواصل بين شباب شمال سيناء وبقية أنحاء الجمهورية، وتعزز من روح التعاون والعمل الجماعي.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

تضمن الحفل الختامي تكريم الفرق الفائزة، حيث تم توزيع الجوائز والميداليات على الفرق التي حققت مراكز متقدمة في البطولة، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين وأسرهم الذين حضروا لتشجيعهم ودعمهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.