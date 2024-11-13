بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:48 مساءً - أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جولاته المفاجئة لضبط الأداء في مراكز الشباب، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرفع كفاءة العمل ومحاسبة المقصرين، وذلك بعد سلسلة من الجولات التفقدية المعلنة، والتي بدأها منذ توليه المسؤولية قبل ثلاث شهور.

بدأت الجولة المفاجأة بمركز شباب مصر، بإدارة بولاق حيث تفقّد الصبروط مرافق المركز، وقرر إحالة مدير المركز للتحقيق بسبب عدم تواجده وسوء حالة النظافة، كما أحال ثلاثة موظفين آخرين للشؤون القانونية لغيابهم عن العمل خلال ساعات العمل الرسمية.

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء

كما استمع الصبروط لبعض الشباب الذين يمارسون رياضة كرة القدم بالمركز، وتابع إجراءات الإيجار الخاصة بملعب المركز.

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء

كما شملت الجولة مركز شباب صفط اللبن، حيث أشاد الصبروط بالنظافة وتفقد صالة الألعاب والمكتبة والمبنى الإداري، إلا أنه اتخذ قرارًا بإحالة مدير المركز إلى الشؤون القانونية لغيابه عن التوقيع دون سبب.

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء

وأكد الدكتور محمود الصبروط في تصريحات صحفية: أن الجولات المفاجئة تأتي بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة الملاحظات أثناء الزيارات التفقدية السابقة، ولضمان التزام الجميع بتقديم أفضل الخدمات للشباب.

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء

وأضاف بأنه لن يكون هناك تهاون مع أي تقصير، فالمتابعة المستمرة تهدف لتقديم بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة وضبط الأداء، قائلا: “سنستمر في التفتيش المفاجئ على كافة المراكز لضمان الأداء الأمثل وخدمة شباب مصر بالشكل الذي يليق”.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

فيما أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار “لياقة المصريين” بمركز شباب المساعيد.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030، بهدف نشر ثقافة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لدى جميع فئات المجتمع، من الشباب والفتيات إلى الرجال والسيدات والأطفال.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

شهد الحفل مجموعة من العروض الرياضية المتميزة لفريق اللياقة البدنية، إلى جانب إطلاق معسكر رياضي بعنوان “رياضة من أجل التنمية”، ومشروع “ها أنا أحقق ذاتي”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية. كما تم تفقد الأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها مركز الشباب، وخاصة التدريبات الخاصة باللياقة البدنية، والتي تمثل أحد أهم محاور المبادرة.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال الرياضة، قائلًا: “مبادرة ‘لياقة المصريين’ تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى نشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. نسعى لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بانتظام، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة".

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “شمال سيناء هي نموذج رائع لتفعيل المبادرات القومية، حيث نعمل على تعزيز الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع وربطها بالاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.”

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور خالد مجاور بالمبادرة وفعالياتها، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية الرياضية ونشر ثقافة الرياضة بين المواطنين. وقال: “المبادرة القومية للياقة البدنية تمثل رسالة مهمة لتعزيز دور الرياضة في حياة المجتمع. نحن ملتزمون بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وضمان استفادة جميع فئات المجتمع منها.”

الجدير بالذكر ان المبادرة ترتكز على تنظيم أنشطة رياضية مفتوحة في الأماكن العامة مثل الجري، المشي، والتمارين الجماعية، تحت إشراف مدربين متخصصين. تُقدم هذه الأنشطة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، مما يوفر فرصة للمواطنين لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

تستمر فعاليات المبادرة صباح كل يوم جمعة بدءًا من 1 نوفمبر 2024، حيث تُخصص أماكن عامة في محافظة شمال سيناء لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في تحسين اللياقة البدنية والنفسية للمشاركين، ويعزز ثقافة الرياضة كجزء أساسي من الحياة اليومية للمجتمع المصري.

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