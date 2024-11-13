الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، على صلاح محسن لاعب النادي المصري، على خلفية اتهامه بالاصطدام بسيارة أخرى وإصابة قائدها بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

تلقى اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا مفاده بورود إشارة للإدارة العامة للمرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري، وسيارة شخص آخر.

ونتج عن الحادث تهشم السيارتين وإصابة قائد السيارة الآخرى بكدمات وخدوش بالوجه، وتحفظت قوات الشرطة على الطرفين بقسم الشرطة، لحين عرضهما على النيابة العامة صباح باكر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.