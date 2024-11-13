المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - حرص الجهاز الفني والإداري لفريق المصري البورسعيدي على الاتصال والاطمئنان على لاعب الفريق صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر داخل النادي المصري، أن اللاعب سليم ولم يتعرض لأي إصابات، وأن الحادث أسفر عن بعض التلفيات بسيارة اللاعب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

ويبدأ الثنائي البنيني أتدجيكو سامادو وخالد صبحي المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق الأول للكرة بـالنادي المصري اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق الزمالك بالدوري الممتاز

وشارك سامادوا وخالد صبحي بتدريب خفيف مساء أمس الثلاثاء على هامش مران لفريق باستاد الكلية الحربية بالقاهرة بعد تماثلهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.



وغاب البنيني سامادو عن مباريات الفريق الماضية لخضوعه لبرنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض، وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

وعانى خالد صبحي من إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

واستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك.

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