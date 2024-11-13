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الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - ترددت الكثير من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس.

حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس

ونفت وزارة الصحة، كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يسبب الإصابة بالمرض، ولا يوجد لقاح يسبب المرض ذاته، ويقتصر دور اللقاح على تحفيز الجهاز المناعي لمواجهة مرض ما عند حدوثه.

ولفتت وزارة الصحة، فى منشور عَبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى أن لقاح الأنفلونزا السنوي يستغرق ما يقرب من أسبوعين لتكوين المناعة، مؤكدة أهمية تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمي قبل بدء فصل الشتاء وانتشار ذروة الأنفلونزا.

شددت الوزارة على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لجميع الفئات العمرية بدءًا من عمر ستة أشهر، وذلك بهدف تقوية المناعة ضد الفيروس.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

تحذر منظمة الصحة العالمية من خطورة الإنفلونزا الموسمية التي تسبب مجموعة من الأعراض كالحمى والسعال والصداع وآلام الجسم، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور بالإعياء، والتهاب الحلق، ورشح الأنف وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة وحتى الوفاة.

طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- وغسل اليدين بانتظام، مع تلقى اللقاح.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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