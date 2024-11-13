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لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

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لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - هدد أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي ريال مدريد بترك النادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، يشعر التركي أردا جولر بالانزعاج من الوضع الذي يعيشه في موسمه الثاني مع ريال مدريد.

وأشار إلى أن جولر لا يشارك إلا نادرًا مع ريال مدريد، وهو مستاء جدًّا من وضعه في النادي الملكي.

 


وكشف أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لا يعجبه جولر كلاعب، رغم أن ديفيد نجل المدير الفني يثق في الدولي التركي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن أنشيلوتي يرى أن جولر يفتقر إلى اللياقة والشخصية.

جولر يسعى لمغادرة ريال مدريد

وذكر "الشيرنجيتو" أن جولر ألمح في النادي الملكي إلى إمكانية خروجه على سبيل الإعارة في الشتاء، ويعد الانتقال إلى فنربخشة أحد الخيارات المتاحة أمامه.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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