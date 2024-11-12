الرياضة - 08:41 - النيابة ترصد 188 جريمة تجاوز قائدي حافلات مدرسية وجامعية للسرعة المقررة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - أعلنت النيابة العامة، رصد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي الحافلات المدرسية والجامعية -بدائرة نيابة مرور القاهرة-، وجارٍ مباشرة التحقيقات بشأنها.

وأكدت النيابة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، حرصًا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات.