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جاكبو يخطف جائزة هدف الشهر في ليفربول من محمد صلاح (فيديو) - أخبار كلمتك

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جاكبو يخطف جائزة هدف الشهر في ليفربول من محمد صلاح (فيديو) - أخبار كلمتك

جاكبو يخطف جائزة هدف الشهر في ليفربول من محمد صلاح (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - تفوق الهولندي، كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، على زميله المصري محمد صلاح، في سباق شهري داخل الريدز.

وحصد جاكبو جائزة أفضل هدف، في شهر أكتوبر الماضي.


واحتل هدف صلاح في شباك بولونيا بدوري أبطال أوروبا، المركز الثاني في تصويت جماهير ليفربول، خلف هدف جاكبو أمام برايتون، في كأس رابطة المحترفين.


كما احتل هدف صلاح أمام آرسنال في البريميرليج، المركز الثالث في التصويت.

يذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أغسطس، الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد وحصد الأوروجواياني داروين نونيز، جائزة شهر سبتمبر بهدفه أمام بورنموث.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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