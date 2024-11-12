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تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ دمياط بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

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تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ دمياط بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ دمياط بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة دمياط.

تناول الاجتماع مناقشة المشاريع الرياضية والشبابية التي يمكن تنفيذها في دمياط، وسبل تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظة لدعم الأنشطة الشبابية وتشجيع المواهب الرياضية، واستعراض مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في دمياط، بما في ذلك إنشاء وتطوير مراكز شباب جديدة وتجديد المرافق الرياضية القائمة.

 

طرح سور نادي دمياط للاستثمار لتوفير العوائد

وبعد مجموعة من المناقشات مع المعنيين، تم التوصل لحل كافة المشاكل المتعلقة بنادي دمياط الرياضي، والعمل على طرح سور نادي دمياط للاستثمار لتوفير العوائد المالية واستدامة الخدمات للنادي، ودراسة إدراج ١٥ مركز شباب بالمحافظة ضمن خطة الوزارة للوزارة لإنشاء أسوار لهذه المراكز، مناقشة المشاريع الرياضية والشبابية التي يمكن تنفيذها في دمياط، وسبل تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظة لدعم الأنشطة الشبابية وتشجيع المواهب الرياضية.

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وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتي حدثت في عهده طفرة فى البنية التحتية على الصعيد الشبابى والرياضى غير مسبوقة.

فيما أشاد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال اللقاء بجهود وزارة الشباب والرياضة في توفير المنشآت الرياضية والشبابية للشباب المصري التي تلبي احتياجات الشباب في المحافظة وتسهم في توفير بيئة صحية ومثمرة لهم.

كما تعهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط بحل كافة المشاكل المتعلقة بنادي دمياط الرياضي فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي والكهرباء، والعمل المستمر في المنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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