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مانشستر سيتي يرصد 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يرصد 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يرصد 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع أحد أبرز نجوم ريال مدريد الإسباني، من أجل تعويض نجمه رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة، الذي يعاني من إصابة طويلة الأمد بالرباط الصليبي.

فالفيردي ضمن اهتمامات مانشستر سيتي 

وبحسب "fichajes" يخطط الفريق الإنجليزي للانقضاض على خدمات الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي من أجل تعويض المصاب رودري، معتمدًا على عدم رضا نجم ريال مدريد عن دوره الحالي مع الفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي.

شرط جزائي مليار يورو في عقد فالفيردي 

ولا تبدو مهمة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات فالفيردي سهلة، خاصة أن عقدًا يربط اللاعب مع ريال مدريد يمتد حتى الثلاثين من يونيو للعام 2029، بشرط جزائي تصل قيمته إلى مليار يورو.

ويراهن بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية في صفقته الجريئة، على طلب رسمي يتقدم به فالفيردي للرحيل عن ريال مدريد، في ظل عدم شعور اللاعب البالغ من العمر (26) عامًا، بالرضا عن دوره الحالي في سانتياجو برنابيو؛ إذ يعتبر السيتي ذلك شرطًا ضروريًا للتفاوض من أجل الصفقة.

فالفيردي لا يشعر بالراحة مع أنشيلوتي 

ولا يشعر فالفيردي بالراحة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، بعد إشراكه في عدة مراكز بخلاف مركزه الأصلي، مما تسبب في تراجع مستواه خلال بعض المباريات.

70 مليون يورو من مانشستر سيتي لضم فالفيردي 

ويخطط مانشستر سيتي للتقدم بعرض رسمي تصل قيمته إلى (70) مليون يورو نظير الحصول على اللاعب، وهو العرض الذي من المؤكد أن يقابل بالرفض من ريال مدريد، خاصة أن الأخير لا ينوي بيع لاعبه المقاتل على الإطلاق.

مسيرة فالفيردي في الملاعب 

بدأ فيديريكو فالفيردي مشواره في ريال مدريد كاستيا، ثم لعب معارًا مع ديبورتيفو لاكرونيا موسمًا واحدًا، قبل العودة إلى النادي الملكي منتصف عام 2018، وحجز مقعد أساسي مع الفريق في الوقت الراهن.

ومنذ ذلك الوقت، خاض فالفيردي (275) مباراة مع ريال مدريد عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 24 هدفًا مع تقديم 25 تمريرة حاسمة، فيما حظي بمكانة خاصة بفعل شخصيته القتالية وتسديداته الصاروخية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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