الرياضة - 01:22 - هل يجتمع محمد صلاح وعمر مرموش في برشلونة الموسم المقبل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني من إدارة ناديها برئاسة خوان لابورتا إبرام صفقات قوية خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف البلوجرانا تزامنًا مع عودة الفريق إلى ملعب كامب نو.

وأكد العديد من الأنباء التي خرجت من صحف مقربة من إدارة برشلونة على نية النادي الكتالوني في ضم صفقة جماهيرية على الأقل مع العودة إلى الملعب التاريخي للنادي، والذي يتم تجديده حاليًا.

محمد صلاح وعمر مرموش على طاولة برشلونة

ومن الأسماء الموجودة على طاولة برشلونة للتعاقد معها في الصيف المقبل وفقًا لصحيفة "سبورت الكتالونية"، الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، والمتألقان معا أنديتهما هذا الموسم.

ويعد الثنائي المصري هما الأبرز في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي، وتألق محمد صلاح مع ليفربول في الفترة الماضية وأحرز 10 أهداف وصنع مثلها بمختلف المسابقات مع الريدز، وقاد الفريق لتصدر الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما ظهر عمر مرموش بمستوى مبهر مع آينتراخت فرانكفورت وأحرز النجم المصري 10 أهداف هذا الموسم، وقام بصناعة 14 هدفًا، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة.

كيف يخطط برشلونة لضم صلاح ومرموش؟

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، خاصة أنه لم يتوصل لاتفاق جديد مع إدارة الريدز حتى الآن، وأصبح الأقرب رحيله عن ملعب آنفيلد بعدما كتب اسمه كأبرز نجوم الفريق على مدار تاريخه.

ويأمل برشلونة في عدم تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول لتكون المفاوضات مع النجم المصري أكثر سهولة، والتفاوض سيكون فقط على الراتب السنوي الذي سيتقاضاه الفرعون.

أما عمر مرموش فأكد نادي آينتراخت فرانكفورت أنه لن يمانع رحيله سواء في حال تلقيه عرضًا ماليًا مناسبًا، وحدد سعرًا مبدئيًا للاستغناء عن خدماته 60 مليون يورو، وأشارت تقارير إلى أن النادي قد يوافق على رحيله أيضًا في يناير المقبل.

وتجهيز مبلغ 60 مليون يورو لضم عمر مرموش لن يكون أمرًا صعبًا بالنسبة للنادي الكتالوني، والذي يدرس الاستغناء عن بعض لاعبيه الذي لم يظهروا بالمستوى المنتظر مع الفريق في الفترة الماضية.