وفاة والدة نجم الزمالك السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - أعلن محمد ابراهيم نجم الزمالك وسيراميكا كليوباترا السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي وفاة والدته.

ونعى محمد إبراهيم والدته عبر أستوري صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا تدعيمًا لصفوفه بالميركاتو الصيفي.



ووقع محمد إبراهيم عقدًا لمدة موسمين قادمين.

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