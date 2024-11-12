شرط نادي بايرن ميونخ لتجديد عقد ساني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي بايرن ميونخ تسعي إلى تجديد عقد الألماني ليروي ساني جناح الفريق، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعد، إلا أن هناك حالة من التفاؤل لإتمام هذا الأمر.

شرط بايرن ميونخ لتجديد عقد ساني



وبحسب "سكاي ألمانيا" يكمن جوهر الأمر في رغبة بايرن ميونخ أن يخفض ساني (28 عامًا) راتبه، ويريد البايرن أن يخفض اللاعب الألماني أجره، لكي لا يزيد عن 4 ملايين يورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستهدف فيه ماكس إيبرل المدير الرياضي للبايرن، تخفيض رواتب الفريق الحالي في الصيف المقبل، ويتقاضي ساني ما يصل إلى 20 مليون يورو إجماليًا في الموسم المثالي.



ويتوقف مرتب ساني على المكافآت المتعلقة بالمستوى الذي يقدمه، فإذا حقق كل الأهداف الشخصية المنصوص عليها في عقده، فيمكن حصد 20 مليون مليون يورو.

وأضافت "سكاي" أن مانشستر يونايتد يتابع وضع ساني مع البايرن عن قرب وكذلك الحال لآرسنال، حيث سبق أن لعب الدولي الألماني في البريميرليج من قبل في صفوف مانشستر سيتي.

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