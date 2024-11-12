ماتيوس: عمر مرموش مهاجم من الطراز العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - علق لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، بالمستوى المميز الذي يقدمه عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، هذا الموسم.

ويتصدر مرموش، قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 11 هدفًا رفقة النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

وبرز مرموش مؤخرًا، حيث سجل ركلات حرة في 3 مباريات متتالية.

عمر مرموش مهاجم من الطراز العالمي

وقال ماتيوس، في تصريحات لـ"سكاي ألمانيا": "بتواجد عمر مرموش، وهوجو إيكيتيكي، يضم فرانكفورت مهاجمين من الطراز العالمي، كما يتكامل الثنائي بشكل جيد".

وأضاف: "إذا أردنا وضع جائزة لأفضل لاعب بالعالم كل 3 شهور، فسيكون مرموش مرشحًا للفوز بها في الوقت الحالي، هو لا يقدم مستويات جيدة في الدوري الألماني فقط، لكن على المستوى الدولي أيضًا".

وأتم: "يجب أن نقول أيضًا إن مرموش يستفيد بوضوح من الفريق تمامًا كما يفعل هاري كين في البايرن، فالفريق يضعه في مركز مميز ويمرر له الكرات وبهذه الطريقة يمكنك تسجيل عدد معين من الأهداف".

وتصدر عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

وأعلنت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني، حيث يشارك بها عمر مرموش، بعدما قاد فريقه فرانكفورت للفوز على شتوتجارت 3 / 2، حيث سجل هدفا بطريقته رائعة من ركلة حرة.

وجاء عمر مرموش في صدارة تقييم شبكة “هوسكورد” متفوقًا على جميع اللاعبين، بواقع 9.1 / 10.

التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني

وجاء التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: فريدريك رونو (يونيون برلين).

خط الدفاع: جوشوا فاجنومان (شتوتجارت)، دينيس فافرو (فولفسبورج)، ماثياس جينتير (فرايبورج)، ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت).

خط الوسط: أنتوني كاسي (ماينز)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، كريس فيهريش (شتوتجارت).

خط الهجوم: عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، فيل هاريس (هولشتاين كايل).

فيما كشف ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، عن خطة النادي الألماني تجاه مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق.

وتألق عمر مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، حيث شارك في 16 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين، في جميع المسابقات.

موقف فرانكفورت من بيع عمر مرموش في الميركاتو الشتوي

وأكد كروشه، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هدفنا هو الحفاظ على عمر مرموش وعلى الفريق حتى نهاية الموسم، يجب ألا يكون هناك أي إضافات أو مغادرة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى نتمكن من الحصول على مركز جيد في الدوري الألماني".

وأضاف: "مثل الأندية الأخرى، علينا تحقيق إيرادات النقل، وإذا جاء نادي ودفع ما نريد، فنحن دائمًا منفتحون على السماح للاعب بالرحيل، لكننا الآن نريد أن نلعب كرة قدم ناجحة، وهدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق حتى الصيف".

وختم: "يتمتع مرموش بتقنية تسديد جيدة جدًّا، وهذا هو نتيجة العمل التدريبي الجاد والثقة التي تحتاجها".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.