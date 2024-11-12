مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - تصفيات أمم أفريقيا، تستعد منتخبات قارة أفريقيا لخوض الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بداية من يوم 13 نوفمبر الجاري.

مواعيد الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الأربعاء 13 نوفمبر

نامبيا ضد الكاميرون - 3 عصرًا.

ليبيريا ضد توجو - 6 مساءً.

تشاد ضد سيراليون - 9 مساءً.

الخميس 14 نوفمبر

غينيا الإستوائية ضد الجزائر - 3 عصرًا.

ليسوتو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى - 3 عصرًا.

جنوب السودان ضد الكونغو - 3 عصرًا.

بوروندي ضد مالاوي - 5 مساءً.

رواندا ضد ليبيا - 6 مساءً.

النيجر ضد السودان - 6 مساءً.

مدغشقر ضد تونس - 6 مساءً.

بنين ضد نيجيريا - 9 مساءً.

بوركينا فاسو ضد السنغال - 9 مساءً.

الجمعة 15 نوفمبر

بوتسوانا ضد موريتانيا - 3 عصرًا.

أوغندا ضد جنوب أفريقيا - 3 عصرًا.

موزمبيق ضد مالي - 6 مساءً.

الرأس الأخضر ضد مصر - 6 مساءً.

زامبيا ضد ساحل العاج - 6 مساءً.

زيمبابوي ضد كينيا - 6 مساءً.

إسواتيني ضد غينيا بيساو - 6 مساءً.

جامبيا ضد جزر القمر - 9 مساءً.

أنجولا ضد غانا - 9 مساءً.

الجابون ضد المغرب - 9 مساءً.

السبت 16 نوفمبر

إثيوبيا ضد تنزانيا - 6 مساءً.

غينيا ضد الكونغو الديمقراطية - 9 مساءً.

ونستعرض معًا ترتيب المجموعات قبل انطلاق الجولة الخامسة والسادسة خلال فترة التوقف بشهر نوفمبر.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس 7 نقاط.

2- جزر القمر 6 نقاط.

3- جامبيا 5 نقاط.

4- مدغشقر نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب 12 نقطة.

2- الجابون 7 نقاط.

3- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.

4- ليسوتو نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة

2- بوتسوانا 6 نقاط.

3- الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا 7 نقاط.

2- بنين 6 نقاط.

3- رواندا 5 نقاط.

4-ليبيا نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر 12 نقطة.

2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.

3- توجو نقطتين

4- ليبيريا نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا 12 نقطة.

2- السودان 7 نقاط.

3- غانا نقطتين.

4- النيجر نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.

2- زامبيا 7 نقاط.

3- سيراليون 4 نقاط.

4- تشاد نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو 12 نقطة.

2- غينيا 6 نقاط.

3- تنزانيا 4 نقاط.

4- إثيوبيا نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق 8 نقاط.

2- مالي 8 نقاط.

3- غينيا بيساو 4 نقاط.

4- إسواتيني نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.

2- زيمبابوي 8 نقاط.

3- كينيا 4 نقاط.

4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا 10 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 8 نقاط.

3- الكونغو 4 نقاط.

4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو 10 نقاط.

2- السنغال 10 نقاط.

3- بوروندي برصيد 3 نقاط.

4- مالاوي بدون رصيد.

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