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مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - الدوري المصري، يعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلي الانطلاق مرة أخرى  يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة بعد نهاية فترة الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر مواجهة أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، كما يلتقي الفراعنة مع منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري


الجمعة 22 نوفمبر
بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

 

السبت 23 نوفمبر

 

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدى 8 مساء

 

الأحد 24 نوفمبر

 

الإسماعيلى ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

 

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كلا من الزمالك والاتحاد السكندري بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي نوفمبر الجاري.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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