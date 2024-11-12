الرياضة - 08:27 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - استقر سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، صباح اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وجاء ذلك بعد تراجع متتالي شهده على مدار تعاملات أمس الإثنين، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3680 جنيه للبيع، 3655 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4205.75 جنيه للبيع، 4177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3855.25 جنيه للبيع، 3829 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3680 جنيها للبيع، 3655 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3154.25 جنيه للبيع، 3132.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2453.25 جنيه للبيع، 2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2102.75 جنيه للبيع، 2088.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1577.25 جنيه للبيع، 1566.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 29440 جنيها للبيع، 29240 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2611.12 دولار للبيع، و 2610.85 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4205.75 جنيه 4177.25 جنيه عيار 22 3855.25 جنيه 3829 جنيها عيار 21 3680 جنيها 3655 جنيها عيار 18 3154.25 جنيه 3132.75 جنيه عيار 14 2453.25 جنيه 2436.75 جنيه عيار 12 2102.75 جنيه 2088.5 جنيه