الرياضة - 11:13 - الطقس غدا الثلاثاء.. الأرصاد توضح الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:13 مساءً - طقس القاهرة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، مشيرة إلى تحسن الأحوال الجوية.

الطقس في القاهرة

وأكدت الأرصاد على تلاشى فرص سقوط الأمطار وفقًا لحالة الطقس في القاهرة، بالإضافة إلى تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وفقًا لآخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية التي أصدرتها الهيئة.

حالة الطقس في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، حالة الطقس في القاهرة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا في القاهرة

وأشارت إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى.

طقس غدا

وأكملت الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس، متوقعة نشاط ملحوظ للرياح بسرعة 28 كم في الساعة، على مناطق من المحافظة على فترات متقطعة غدا، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، والأجواء الشتوية.

درجة الحرارة في القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة في القاهرة، تسجل العظمى 28 درجة مئوية، أما الصغرى فتبلغ 18 درجة مئوية، لتسود غدا أجواء غائمة.