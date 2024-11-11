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الرياضة - 10:40 - وظائف البنك الأهلي المصري 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - وظائف البنك الأهلي المصري 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - وظائف البنك الأهلي المصري 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:40 مساءً - وظائف البنك الأهلي المصري.. كشف البنك الأهلي المصري عن وجود وظائف شاغرة يتم بداية العمل فيها في عام 2024، لافتا إلى أن حديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالعمل المصرفي متاح للتقديم في وظائف البنك الأهلي المصري.

وظائف البنك الأهلي المصري

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص وظائف البنك الأهلي المصري وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وظائف البنك الأهلي المصري 2024

رابط التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري 2024

على الراغبين في الالتحاق بـ وظائف البنك الأهلي المصري 2024 زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، واختيار الوظيفة المناسبة من خلال قسم الوظائف، وإدخال البيانات المطلوبة للتقديم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

وظائف البنك الأهلي المصري 2024

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2024

- لا يزيد عمر المتقدم على 28 سنة، وأن يكون محل الإقامة المثبت مطابقا للرقم القومي.

- لا يكون للمتقدم أقارب داخل البنك حتى الدرجة الثالثة.

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

- المعرفة ببرامج Microfinance Officer.

- الحصول على شهادة جامعية معتمدة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

وظائف البنك الأهلي المصري 2024

وظائف البنك الأهلي 2024

وتشمل الوظائف المتاحة بالبنك الأهلي المصري تخصصات متنوعة لـ:

- كليات إدارة الأعمال: خريجي أقسام البنوك، والائتمان، والمالية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات الإدارية، والمنشآت المالية، وإدارة الأعمال الدولية، واللوجستيات، والتسويق.

- كليات التجارة: خريجي أقسام المحاسبة، والضرائب، والتمويل، والتسويق، والإدارة، والتجارة الخارجية.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية: خريجي أقسام الاقتصاد والإحصاء.

- كليات هندسة الحاسبات، والحقوق، وتكنولوجيا المعلومات لمتخصصي هذه المجالات، وكليات الحاسبات والمعلومات.

وظائف البنك الأهلي المصري 2024

مميزات العمل في البنك الأهلي المصري

- رواتب شهرية مميزة.

- علاوات وبدلات تدفع خلال الخدمة في البنك.

- الترقيات.

- الإجازات السنوية مدفوعة الأجر.

- تأمين طبي.

- برامج تدريبية على الأعمال المصرفية محليا وخارجيا.

- الضمان الاجتماعي.

- تأمين على الحياة.

- في الوقت الحالي يفتح البنك الأهلي المصري باب التعيين في عدة وظائف، تتطلب أن يكون الشخص المتقدم مستوفيًا الشروط كلها التي تفرضها إدارة التوظيف في البنك عند توظيف المتقدم للعمل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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