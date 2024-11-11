أحمد مجاهد يعلن رسميا عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - انتخابات اتحاد الكرة، أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة، عدم خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة المقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكتب أحمد مجاهد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله على كل حال، بالتوفيق لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، التركة ثقيلة.

أبرز المرشحين على مقعد رئيس الجبلاية

وكان أحمد مجاهد أعلن سابقا نيته الترشح للانتخابات المقبلة في الجبلاية، بعد نهاية فترة المجلس الحالي برئاسة جمال علام، وكتب مجاهد عبر حسابه على فيس بوك: “توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين، وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب”.

وكان اتحاد الكرة قد فتح باب الترشح أمس الأحد لاستقبال أوراق المرشحين والذي سيستمر لمدة 7 أيام.

حسن فريد يعتذر عن خوض انتخابات اتحاد الكرة

كما أعلن الكابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، اعتذاره عن عدم الترشح لخوض انتخابات الجبلاية والمحدد لها العاشر من ديسمبر المقبل.

وكانت بعض القوائم قد رشحت حسن فريد لخوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب النائب إلا أن ظروف عمله منعته من الترشح والإقدام على تكرار التجربة.

وعلى الرغم من العديد من الاتصالات التي تلقاها حسن فريد من الجمعية العمومية للاتحاد الكرة لمطالبته بخوض الانتخابات إلا أن ظروف عمله الخاص منعته من قبول رغبة أعضاء عمومية الجبلاية متمنيًا التوفيق للمرشحين.

وأكد حسن فريد في تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة يحتاج للكثير من العمل في الفترة القادمة وإعادة كرة القدم المصرية لمسارها الطبيعي.

وأشار إلى أنه يثق في المجلس القادم سواء في إعادة مستوى الدوري أو إعادة المنتخبات وعودة اسم مصر متصدرا على الساحة الإفريقية مثلما كان.

موعد انتخابات اتحاد الكرة المصري

وتجرى عملية الاقتراع لاختيار المجلس الجديد الذي سيقود إدارة شئون الكرة المصرية في العاشر من ديسمبر المقبل.

نظام الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح فتح أمس الأحد.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفًا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.