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لسنا أقل من المغرب، حسام حسن، أسعى للتأهل للمونديال وتحقيق إنجاز جديد - أخبار كلمتك

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لسنا أقل من المغرب، حسام حسن، أسعى للتأهل للمونديال وتحقيق إنجاز جديد - أخبار كلمتك

لسنا أقل من المغرب، حسام حسن، أسعى للتأهل للمونديال وتحقيق إنجاز جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - منتخب مصر، أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه يطمح إلى تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية في المونديال 

الإعلان عن القميص الجديد لمنتخب مصر

وتابع حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التصميم الجديد لقميص منتخب مصر الوطني، نعمل وجهازي المعاون بما يليق وإسم منتخب مصر وتاريخه كونه الأكثر تتويجا ببطولة أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر مساء يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

أضاف حسام حسن: "إن شاء الله نفرح شعب مصر بالقميص الجديد للفراعنة، لأن مصر دولة رائدة وكبيرة في كل شيئ، ونسعى لتقديم أفضل شيء في كأس أمم إفريقيا المقبلة".

مصر ليست أقل من المغرب

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر: "هدفي وصول منتخب مصر لكأس العالم ومن ثم الحلم بماذا نحقق في المونديال، ونحن لسنا أقل من منتخب المغرب".

وكان منتخب المغرب حقق انجازًا تاريخيًا بالفوز بالمركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.

واختتم: "ولكن الصح أن نسير خطوة خطوة، وهدفي حاليًا حسم تأهلنا لكأس العالم رسميًا، وثلثي قوام منتخب مصر من العناصر الجديدة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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