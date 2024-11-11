الرياضة - 10:08 - اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن التصميم الجديد لقميص منتخب مصر الأساسي والاحتياطي، والذي سيخوض به منتخبنا مبارياته في الفترة المقبلة خلال موسم 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لتقديم القميص الجديد لمنتخبنا الوطني ظهر فيه عدد من نجوم منتخبنا، وهم: أحمد سيد زيزو ورامي ربيعة ومصطفى محمد ومحمد عواد.

وأمس الأحد، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي مع منتخب بوتسوانا يوم 19 من الشهر ذاته، وشهد مران الفراعنة إحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.