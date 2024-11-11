الرياضة - 09:31 - موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. يبحث عشاق الكرة المصرية والإفريقية عن موعد مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في المغرب العام المقبل.

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مباراتين في ختام تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام على الأراضي المغربية، حيث يخوض الفراعنة مباراتين الجولتين الخامسة والسادسة، وذلك أمام كل من الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة العميد حسام حسن، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها في تصفيات كأس الأمم حتى الآن، بتسجيل 10 أهداف وبشباك نظيفة حتى الآن، ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة، قبل الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الجمعة المقبل، الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة مصر والرأس الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في المغرب العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أراضي منتخب كاب فيردي.