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الرياضة - 08:54 - حرب جديدة ونهاية العالم.. توقعات العرافة العمياء لعام 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:54 - حرب جديدة ونهاية العالم.. توقعات العرافة العمياء لعام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - حرب جديدة ونهاية العالم.. توقعات العرافة العمياء لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - توقعات العرافة العمياء لـ2025.. عادت توقعات «العرافة العمياء» بابا فانغا للأضواء مرة أخرى مع بدء العد التنازلي لنهاية عام 2024، وبداية العام الجديد 2025، خاصة أنها تثير القلق والدهشة في نفوس الجميع رغم وفاتها منذ 28 عامًا، مما جعلها واحدة من أشهر الشخصيات في عالم التنبؤات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها تنبؤات العرافة العمياء بابا فانجا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

توقعات العرافة العمياء لعام 2025

توقعت «بابا فانجا»، أنه بحلول عام 2025، سيكون بداية النهاية بسبب صراع داخلي في أوروبا سيؤدي إلى تقليص عدد سكان القارة، ما سيلحق الضرر بالسكان بحلول ذلك العام وأن نهاية العالم ستبدأ في عام 2025.

وتزامنت هذه التوقعات مع التوترات السياسية والجيوسياسية المستمرة في العديد من المناطق الأوروبية، مما يجعلها أكثر إثارة للقلق بشأن الاستقرار العالمي.

العرافة العمياء

ومن التنبؤات التي أثارت فضول البعض في توقعات العرافة العمياء بابا فانغا للعام 2025، هي الظهور المفاجئ للكائنات الفضائية على سطح كوكب الأرض، حيث توقعت العرافة أن يصل الكائنات الفضائية إلى كوكبنا ليعلنوا عن وجودهم للبشرية في هذا العام، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات البشرية مع الكائنات غير الأرضية.

بالإضافة إلى تلك التنبؤات المثيرة، توقعت بابا فانغا أن يشهد العالم سلسلة من الكوارث البيئية نتيجة للتغيرات المناخية، مثل الجفاف وحرائق الغابات. وقد تزداد هذه الكوارث بشكل متسارع مما يهدد التنوع البيئي والموارد الطبيعية.

ومن جانب آخر، أشارت توقعاتالعرافة العمياء إلى أن التقدم في العلوم الطبية سيشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بالأعضاء البشرية المزروعة في المختبر، مما سيحسن من متوسط العمر المتوقع ويخفف من معاناة الأشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء.

كما توقعت اكتشاف مصدر جديد للطاقة يمكن أن يكون محوريًا في حل العديد من التحديات البيئية.

العرافة العمياء

من هي بابا فانغا؟

- ولدت بابا فانغا في عام 1911 في قرية صغيرة في بلغاريا، حيث كانت تعرف باسم فانجيليا بانديفا جوشتروفا.

- فقدت بصرها في سن الثانية عشرة نتيجة لإعصار عنيف، ومن ثم بدأت في اكتساب شهرة عالمية بسبب نبوءاتها المدهشة.

- ورد أنها تنبأت بموعد وفاتها الذي تحقق في 11 أغسطس 1996.

- رغم رحيلالعرافة العمياء بابا فانغاعن عالمنا، إلا أن توقعاتها لا تزال محط اهتمام مستمر من قبل العديد من المهتمين بالتنبؤات والأحداث المستقبلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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