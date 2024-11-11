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الدوري الإنجليزي، الحكم ديفيد كوت يكشف حقيقة توجيه إهانات لـ ليفربول وكلوب - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، الحكم ديفيد كوت يكشف حقيقة توجيه إهانات لـ ليفربول وكلوب - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، الحكم ديفيد كوت يكشف حقيقة توجيه إهانات لـ ليفربول وكلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:05 مساءً - كشف ديفيد كوت حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا الدوري الإنجليزي، حقيقة الفيديو المُسرب له الذي تضمن توجيه إساءات تجاه نادي ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

وانتشر فيديو في الساعات الماضية يعود إلى قبل سنوات يظهر فيه الحكم ديفيد كوت يسب فيه فريق ليفربول إذ يقول فيه: ليفربول كان سيئًا بشكل مُقرف، بجانب سبه المدير الفني السابق يورجن كلوب، قائلا عنه: بصرف النظر عن توجيه ضربة قوية لي عندما كنت أحكم عليهم ضد بيرنلي خلال الإغلاق، فقد اتهمني بالكذب ثم وجه لي ضربة قوية، إنه متغطرس لعين.

كان ديفيد كوت قد تولى مسؤولية إدارة مباراة ليفربول وأستون فيلا، يوم السبت الماضي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول على أستون فيلا بهدفين دون رد على ملعب "الأنفيلد".

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن ديفيد كوت نفى بشدة صدور أي سلوك غير لائق من ناحيته تجاه ليفربول وكلوب، مؤكدا أن الفيديو الذي ظهر فيه غير حقيقي، في حين أن خبراء تقنية في لجنة التحكيم يتولون فحصه لبيان مدى صحته.

 

إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا

وأعلنت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، إيقاف ديفيد كوت حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا، بعد تسريب فيديو له يسب يسب فيه فريق ليفربول.

وبدأت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL)، المنظمة التي تشرف على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، تحقيقًا بعد نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه من الممكن أن يكون هذا الفيديو بمثابة انتهاء لمسيرة ديفيد كوت كـ حكم محترف.

وجاء في بيان من رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز: تم إيقاف ديفيد كوت على الفور في انتظار تحقيق كامل، لن تدلي هيئة الحكام المحترفين للمباريات المحدودة بأي تعليقات أخرى حتى اكتمال هذه العملية.

صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا بثنائية

فاز فريق ليفربول على أستون فيلا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

مباراة ليفربول وأستون فيلا

وسجل داروين نونيز الهدف الأول لـ ليفربول في شباك أستون فيلا في الدقيقة 20.

وسجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 86.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا 

وكان تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كاومين كيلير.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - ألكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

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تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول 

وبدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتنيز.

في خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين لوكاس.

في خط الوسط: أونانا، تيليمانس، بايلي.

في خط الهجوم: رامسي، واتكينز، روجرز.

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ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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