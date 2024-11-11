بطائرة خاصة، البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن وصول المدرب البرتغالي الجديد للفريق، روبن أموريم، إلى مجمع كارينجتون للتدريب التابع للنادي، اليوم الإثنين.

طائرة خاصة تنقل أموريم لإنجلترا

واستقل أموريم (39 عامًا) طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر بعد ساعات فقط من الفوز 4-2 على براجا في مباراته الأخيرة مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال باحتضان من الرئيس التنفيذي عمر برادة، كما رحب به أيضًا المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

وسيلتقي أموريم الموظفين الرئيسيين في النادي، قبل أن يتمكن من بدء العمل بمجرد حصوله على تأشيرته.

وسيكون أمام أموريم 13 يومًا للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

