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بطائرة خاصة، البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

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بطائرة خاصة، البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

بطائرة خاصة، البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن وصول المدرب البرتغالي الجديد للفريق، روبن أموريم، إلى مجمع كارينجتون للتدريب التابع للنادي، اليوم الإثنين.

طائرة خاصة تنقل أموريم لإنجلترا 

واستقل أموريم (39 عامًا) طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر بعد ساعات فقط من الفوز 4-2 على براجا في مباراته الأخيرة مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال باحتضان من الرئيس التنفيذي عمر برادة، كما رحب به أيضًا المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

وسيلتقي أموريم الموظفين الرئيسيين في النادي، قبل أن يتمكن من بدء العمل بمجرد حصوله على تأشيرته.

وسيكون أمام أموريم 13 يومًا للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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