هوفنهايم الألماني يعلن إقالة مديره الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - أعلن نادي هوفنهايم الألماني، اليوم الإثنين، عن إقالة مدربه بيليجرينو ماتارازو، لسوء نتائج الفريق الذي تراجع للمركز الخامس عشر في جدول الدوري الألماني بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ترتيب فريق هوفنهايم في الدوري الألماني

ويبتعد هوفنهايم بمركزين بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعدما اكتفى بفوزين فقط في الدوري، كما فاز بمباراة واحدة فقط من أربع مباريات في الدوري الأوروبي.

وذكرت تقارير إعلامية إن كريستيان إيلزر مدرب شتورم جراتس هو المرشح الأبرز لخلافة المدير الفني الأمريكي.

وأشار بيان هوفنهايم أيضا إلى أن المدربين فرانك فرولينج وبنجامين هوبنر سيقودان التدريبات لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

من جانبه قال أندرياس شيكر المدير الرياضي لنادي هوفنهايم "لم يكن القرار سهلا، خاصة أن العلاقة مع (رينو) كانت جيدة للغاية على مدار الفترة الماضية منذ توليت منصبي".

وأوضح شيكر "لقد دفعتنا عوامل عديدة لإنهاء التعاقد مع المدرب، فالأمر غير مرتبط بالنتائج فقط بل لتذبذب أداء الفريق".

ثاني مدرب يتم إقالته في الدوري الألماني

وبات ماتازارو ثاني مدرب تتم إقالته في الدوري الألماني هذا الموسم بعد استغناء بوخوم متذيل الترتيب عن مدربه بيتر تسايدلر والاستعانة بالمخضرم ديتر هيكينج.

وكان ماتارازو مدرب شتوتجارت السابق، والذي قاد هوفنهايم لاحتلال المركز السابع بشكل مفاجئ في الموسم الماضي، بدا مرتاحا بشأن مستقبله بعد التعادل السلبي مع أوجسبورج، أمس الأحد.

وقال المدرب الأمريكي "أؤدي عملي بأفضل شكل ممكن، وليس بإمكاني التأثير على أي شيء آخر، ولا أعرف ما سيحدث، لكنني لا أشعر بالقلق".

وتأثر ماتارازو أيضا بعدم الاستقرار الإداري الذي يمر به نادي هوفنهايم في الأشهر الأخيرة.

وكشفت مجلة كيكر وشبكة سكاي سبورت، أن كريستيان إيلزر هو المرشح الأبرز لخلافة ماتارازو.

ويتولى المدرب النمساوي البالغ من العمر 47 عاما قيادة فريق شتورم جراتس منذ أربع سنوات، وتوج معه بالثنائية المحلية والتأهل لدوري أبطال أوروبا مع المدير الرياضي الحالي لهوفنهايم شيكر.



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