الرياضة - 05:00 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب والدولار الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - تراجع سعر الذهب والدولار الآن في مصر بختام التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3675 جنيها للبيع، و 3650 جنيها للشراء بسوق الصاغة، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4200 جنيها للبيع، و 4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3850 جنيها للبيع، و 3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3675 جنيها للبيع، و 3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الانخفاض عند 3150 جنيها للبيع، و 3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2450 جنيها للبيع، و 2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر انخفاضا عند 2100 جنيها للبيع، و 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1575 جنيها للبيع، و 1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 29400 جنيها للبيع، و 29200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2635.85 دولار للبيع، و 2635.58 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.