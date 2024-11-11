الرياضة - 12:05 - سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3755 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4291.5 جنيه 4280 جنيها عيار 22 3933.75 جنيه 3923.25 جنيه عيار 21 3755 جنيها 3745 جنيها عيار 18 3218.5 جنيه 3210 جنيه عيار 14 2503.25 جنيه 2496.75 جنيه عيار 12 2145.75 جنيها 2140 جنيها

سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4291.5 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3933.75 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3755 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3218.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2503.25 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2145.75 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1609.25 جنيه للبيع، و1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 30040 جنيها للبيع، و29960 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2780.96 دولار للبيع، و2780.69 دولار للشراء.