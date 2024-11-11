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الرياضة - 12:05 - بمعدل 65.5%.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - بمعدل 65.5%.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - بمعدل 65.5%.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2024، للشهر السادس على التوالي، بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023).

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 ارتفاعا بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

لتشهد بذلك الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أغسطس 2024) ارتفاعا بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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