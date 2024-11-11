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الرياضة - 11:13 - تراجع أسعار الذهب العالمية بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:13 - تراجع أسعار الذهب العالمية بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:13 - تراجع أسعار الذهب العالمية بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد تؤثر سلبا على جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف تكاليف الاقتراض.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% إلى 2678.70 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.49% إلى 2671.71 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب أداء سلبيا منذ فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار على خلفية سياساته المرتقبة المتوقع أن تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المحلي، فضلا عن تصعيد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع الصين.

وتسببت هذه السياسات الأمريكية المتوقعة في تصاعد مخاوف المستثمرين تجاه ارتفاع التضخم في أكبر اقتصادات العالم مجدداً، ومن ثم إبطاء أو حتى توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تيسير سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، انخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.17% إلى 31.395 دولار، فيما ارتفع سعر البلاتين الفوري 1% إلى 982.49 دولار للأوقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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