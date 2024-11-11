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الرياضة - 09:14 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:14 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليسحل عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهات مقارنًة بـ آخر تحديث له.

سعر الذهب اليوم

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

- تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 داخل محلات الصاغة عند مستوى 4291.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 داخل أسواق الصاغة حالة من التراجع عند 3933.75 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، عند مستوى 3755 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

- بلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن في أسواق الذهب نحو 3218.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- في حين وصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 2503.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب اليوم

- وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 12 اليوم في الأسواق المحلية عند مستوى 2145.75 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- بينما وصل سعر الذهب اليوم عيار 9 في مصر إلى 1609.25 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم داخل أسواق الصاغة نحو 30040 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

- وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم داخل محلات الصاغة المصرية نحو 2671.84 جنيه للبيع، 2671.57 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4291.5 جنيه 4280 جنيها
عيار 22 3933.75 جنيه 3923.25 جنيه
عيار 21 3755 جنيها 3745 جنيها
عيار 18 3218.5 جنيه 3210 جنيهات
عيار 14 2503.25 جنيه 2496.75 جنيه
عيار 12 2145.75 جنيه 2140 جنيها
عيار 9 1609.25 جنيه 1605 جنيهات

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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