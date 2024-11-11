برشلونة يخسر أمام ريال سوسيداد بهدف في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:17 صباحاً - الدوري الإسباني، خسر برشلونة أمام ريال سوسيداد، بهدف دون رد بملعب أنويتا، في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

واستقبلت شباك برشلونة الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة عن طريق شيرالدو.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

وشهد تشكيل برشلونة غياب النجم الإسباني الشاب لامين يامال لعدم جاهزيته وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:"



موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وانطلقت مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

واذيعت مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة beIN sports HD 1.

ويملك برشلونة 33 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل ريال سوسيداد المركز 9 بـ 18 نقطة.

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