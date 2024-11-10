إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:15 - رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:15 - رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - أذاعت هيئة البث الإسرائيلية قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بالتصديق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وكثفت الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث استشهد 16 شخصا وأصيب آخرين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شعث بقضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 4 شهداء، مشيرة إلى أن الغارة الإسرائيلية على زغرين- مزرعة سجد في بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح.

اقرأ أيضاً
لبنان: استشهاد 16 شخصا في غارات إسرائيلية على عدد من البلدات

الأمم المتحدة: وطأة الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة في لبنان غير مقبولة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق