الرياضة - 09:15 - رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - أذاعت هيئة البث الإسرائيلية قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بالتصديق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وكثفت الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث استشهد 16 شخصا وأصيب آخرين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شعث بقضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 4 شهداء، مشيرة إلى أن الغارة الإسرائيلية على زغرين- مزرعة سجد في بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح.