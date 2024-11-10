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مانشستر سيتي يخطط لضم لاعب وسط إسباني لإنقاذ مسيرة الفريق - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يخطط لضم لاعب وسط إسباني لإنقاذ مسيرة الفريق - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يخطط لضم لاعب وسط إسباني لإنقاذ مسيرة الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تفعيل الشرط الجزائي في عقد أحد النجوم الذين استهدفهم ناديي ليفربول وبرشلونة خلال الصيف الماضي.

لاعب سوسيداد يثير اهتمام مانشستر سيتي بقوة 

وشهدت بطولة يورو 2024 التي توج منتخب إسبانيا بلقبها في ألمانيا في يوليو الماضي، تألق عدة نجوم مع لاروخا، من بينهم مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد.

ودفع ذلك ليفربول وبرشلونة للاهتمام بخدماته عقب اليورو، لكن اللاعب فضل البقاء مع فريقه لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، غير زوبيميندي رغبته بشأن البقاء مع سوسيداد حتى نهاية الموسم، وبات منفتحا على الانتقال إلى نادٍ آخر، مما يزيد من التكهنات حول مستقبله.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يخطط للتوقيع مع زوبيميندي لتعويض غياب رودري في خط الوسط.

وأوضحت أن مانشستر سيتي مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي مع سوسيداد البالغ 60 مليون يورو.

ويعتقد مسؤولو مانشستر سيتي أنهم قادرون على إقناع زوبيميندي بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد" في شهر يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن رودري نفسه سيكون عاملًا مهمًا في مفاوضات انتقال زوبيميندي إلى مانشستر سيتي.

ويعاني مانشستر سيتي حاليا، إذ خسر آخر 4 مباريات محليا وقاريا، آخرها أمام برايتون أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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